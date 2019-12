Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Drugi dzień świąt będzie w zdecydowanej większości pochmurnym, mokrym dniem. Na południowym-wschodzie, bliżej gór spadnie śnieg. Im dalej na północ tym większa przewaga opadów deszczu.

Popada dziś praktycznie w całej Polsce. Jedyne rozpogodzenia wystąpią w zachodniej części kraju. Tam będzie też najcieplej – do 6 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. W centrum, pełnym deszczu i chmur – będzie dziś maksymalnie 4 st. C. Najchłodniej w pasie wschodnim – od Suwałk, przez Podlasie, Lubelszczyznę i Podkarpacie – tam termometry pokażą 3 st. C.

IMGW ostrzega przed oblodzeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś rano ostrzeżenia pierwszego stopnia o możliwych oblodzeniach. Obowiązują dla powiatów na południu kraju, w województwach małopolskim i śląskim.

Z prognoz wynika, że po opadach śniegu, czy deszczu ze śniegiem, i panujących przy gruncie przymrozkach – możliwe są groźne oblodzenia. Do minus 2 stopni pokażą termometry w powiatach suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim i gorlickim (Małopolska) oraz cieszyńskim i żywieckim (Śląsk).

RadioZET.pl/TVN Meteo/PAP