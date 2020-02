Z deszczem, silnym wiatrem, i temperaturą powyżej 10 stopni Celsjusza – przewidywana na sobotę pogoda wyprzedza kalendarz o co najmniej dwa miesiące…

Przed nami kolejny dzień i weekend z wysokimi temperaturami. Termometry pokażą dziś od 5 st. C. na Suwalszczyźnie przez 7-8 st. C. w pasie wschodnim, od Podkarpacia przez Lubelszczyznę, Mazowsze po Pomorze, po nawet 12 st. C. na Dolnym Śląsku.

Na zachodzie kraju i Pomorzu Zachodnim spodziewamy się dziś opadów deszczu.

IMGW ostrzega przed wiatrem. Zagrożonych 7 województw i powiaty górskie

Zagrożenie będzie stanowił dziś silny wiatr. Przed porywistymi podmuchami ostrzega nawet Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia dla siedmiu województw Polski zachodniej: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Mocniej powieje też w górskich powiatach Śląska i Podkarpacia (Bieszczady).

RadioZET.pl/TVN Meteo/Pogodynka.pl