Burze wracają. Do tego gradobicia i wiatr rozpędzający się do 100 km/h. Takie są prognozy dla znacznej części Polski na noc z niedzieli na poniedziałek, jak i cały poniedziałek. Ostrzeżenia wydał IMGW, alertami drugiego stopnia niektóre regiony Polski objęła też organizacja Estofex.

Pogoda już w niedzielę wieczorem zaczęła się w Polsce gwałtownie zmieniać. Po upalnym dniu razem z polarno-morskim powietrzem nadciągają gwałtowne burze i gradobicia. W niedzielę wieczorem komórki burzowe wkroczyły nad Pomorze Zachodnie i przemieszczają się już na północny wschód. Kolejne burze mogą tworzyć się szczególnie w rejonie Żuław Wiślanych i na północy Warmii - informuje IMGW.

W związku z zagrożeniem IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alerty obowiązują od niedzieli od godziny 19:45 do godziny 1 w nocy w poniedziałek. Niewykluczone jednak, że alertów przybędzie lub zostaną one przedłużone.

fot. IMGW

Pierwszym i drugim stopniem zagrożenia część Polski objęli europejscy meteorolodzy, zrzeszeni w European Storm Forecast Experiment (Estofex).

fot. estofex.org

Przed burzami ostrzegają też Polscy Łowcy Burz. "Burze niosą ze sobą silne opady deszczu, porywisty wiatr, opady gradu i dość dużo wyładowań atmosferycznych, stąd w systemie ostrzeżeń SkyPredict został wydany 2. stopień ostrzeżenia. Z biegiem czasu, zjawisk atmosferycznych będzie przybywać. W nocy burze będą już możliwe w całej północnej części Polski. Miejscami zjawiska mogą być gwałtowne i mogą nieść ze sobą opady gradu 3-5 cm oraz silny wiatr osiągający prędkość w porywach 80-100 km/h" - piszą.

Pogoda z gwałtowną zmianą w poniedziałek

Na początku tygodnia pogodnie będzie jeszcze na południu Małopolski, Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny. - Na pozostałym obszarze więcej chmur, deszcz i burze. Najsilniejsze burze prognozowane są w pasie od Śląska przez centrum kraju po Podlasie. W ich trakcie może spaść lokalnie do 30-40 mm deszczu, a w czasie burz porywy wiatru mogą osiągać do 90, a lokalnie nawet do 100 km/h - mówi w rozmowie z PAP Małgorzata Tomczuk, synoptyk IMGW-PIB.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie około 15-17 stopni Celsjusza nad samym morzem, 16-18 stopni na Pomorzu i Warmii, 20-28 w Wielkopolsce, 28-30 w Łódzkiem, 30-32 na Mazowszu i 32-33 na południu i południowym wschodzie kraju.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/Estofex/Polscy Łowcy Burz