Gdzie jest burza? IMGW wydaje ostrzeżenia. To będzie chłodny dzień

Gdzie jest burza? We wtorek 1 września Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i ulewami. Temperatura sięgnie 14-20 stopni Celsjusza.

Gdzie jest burza 1 września? Mapa burzowa Polski opracowana przez IMGW zakłada, że we wtorek burze z gradem pojawią się na południu kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla trzech województw:

małopolskiego,

podkarpackiego,

śląskiego.

IMGW wydał również ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla północnych powiatów województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Na tych obszarach deszcz może spaść do 70 mm deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może osiągać prędkość 80 km/h.

Gdzie jest burza? Prognoza pogody na 1 września

We wtorek 1 września w północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 do 19 stopni. Chłodniej miejscami na południu kraju i na Podlasiu od 13 stopni do 14 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, porywisty, na południu kraju w porywach do 65 km/h, północno-wschodni i północny. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia. Co oznacza?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia oraz życia. IMGW zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i należy śledzić komunikaty pogodowe.

