Burze wystąpią dziś we wschodniej części kraju, a na południu mogą pojawić się opady gradu - poinformował PAP rzecznik i synoptyk IMGW-PIB Grzegorz Walijewski. Najcieplej będzie na Kujawach - 21 st. C.

Gdzie jest burza? Jak informuje IMGW, w piątek we wschodniej połowie kraju spodziewane są burze, a im dalej na południe, tym większe będzie zagrożenie występowaniem gradu oraz wyższych prędkości wiatru.

W miejscu występowania burz spadnie do 20 mm deszczu, a prędkość wiatru może osiągnąć 70 km/h.

Gdzie jest burza 14 maja? Prognoza pogody IMGW. Mapa online

Nadal będzie ciepło - 12 st. C na krańcach północnych i południowych, od 17 do 19 st. C na przeważającym obszarze kraju i do 21 st. C na Kujawach.

fot. IMGW

Jak przekazał PAP rzecznik i synoptyk IMGW-PIB Grzegorz Walijewski, temperatury będą co prawda nieco niższe od tych z początku tygodnia, ale i tak będą nieco wyższe od wartości, które powinny występować w maju.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW