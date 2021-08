Burze na Podlasiu spodziewane są do godziny 22 w sobotę. Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) dotyczy jedenastu podlaskich powiatów: augustowskiego, białostockiego i miasta Białystok, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego. Nie obejmuje m.in. Łomży i Suwałk.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad" - podało biuro prognoz meteorologicznych w Białymstoku IMGW, w komunikacie przekazanym m.in. PAP.

Gdzie jest burza 14 sierpnia. Prognozy IMGW

Według meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk sięga 80 proc. Ostrzeżenie do mieszkańców i innych osób przebywających w regionie zostało też skierowane przez Regionalny System Ostrzegania.

IMGW podało w sobotę po południu na Twitterze: "Aktywność burzowa, zgodnie z prognozą, znacząco wzrosła w ciągu ostatnich dwóch godzin. Burze występują obecnie miejscami na Podlasiu, Lubelszczyźnie oraz na północnym wschodzie Małopolski. Punktowo towarzyszą im intensywne, ale krótkotrwałe opady deszczu".

Instytut prognozuje również, że w niedziele i w poniedziałek burze mogą pojawić się w woj. wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. W tych regionach możliwe jest wprowadzenie ostrzeżeń I stopnia przed burzami z gradem.

Polscy Łowcy Burz na Facebooku w swojej prognozie napisali, że w sobotę "warunki do rozwoju burz będą możliwe głównie na obszarze południowo-wschodniej części kraju". Dodali, że nad Polskę nasunie się zatoka niskiego ciśnienia, wraz z chłodnym frontem atmosferycznym. "Popołudniu oraz wieczorem mogą powstawać pojedyncze komórki burzowe, łączące się w małe klastry. Gdzieniegdzie mogą się utworzyć superkomórki burzowej, generujące silniejsze porywy wiatru oraz drobny grad" - tłumaczono.

RadioZET.pl/PAP - Robert Fiłończuk