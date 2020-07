Gdzie jest burza? Alert IMGW i Łowców Burz. Możliwe trąby powietrzne i grad

Burze z gradem wracają do Polski. Alerty pierwszego stopnia obowiązują na terenie większości kraju z wyjątkiem województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz północnej części województwa zachodniopomorskiego. Na pozostałym obszarze IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, a miejscami nawet do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie może padać grad.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Gdzie jest burza? Mapa burzowa online

Polscy Łowcy Burz ostrzegają - burzom mogą towarzyszyć również opady małego gradu oraz silniejsze, szkwałowe porywy wiatru. Możliwy będzie również pojedynczych lejków kondensacyjnych w postaci zalążków trąb powietrznych. Niewykluczony będzie również rozwój pojedynczej, krótkotrwałej trąby powietrznej nie związanej z mezocyklonem superkomórki burzowej.

Pierwsze burze mogą powstawać już w godzinach przedpołudniowych, a największa aktywność spodziewana jest w godzinach popołudniowych.

fot. Pogodynka

Gdzie jest burza? Prognoza pogody na piątek 17 lipca

W piątek 17 lipca burz będzie już mniej. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne będą rozwijać się głównie w północno-wschodniej i wschodniej oraz lokalnie południowej Polsce. W ich obrębie nadal należy liczyć się z silnym deszczem, do 20 mm. Rozwój burz przypadnie na godziny popołudniowe. Najcieplej będzie na północnym wschodzie, do 25 stopni. Na pozostałym obszarze kraju od 18 do 22 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/IMGW/Łowcy Burz