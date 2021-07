Burze z gradem, opady w wysokości 90 litrów na metr kwadratowy oraz porywisty wiatr z prędkością do 100 km na godzinę - takie ostrzeżenia dla mieszkańców woj. podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego wydało w sobotę IMGW. Alert RCB w formie wiadomości SMS otrzymali mieszkańcy sześciu województw.

Gdzie jest burza? Mapa burzowa Polski opracowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że burze z gradem i intensywnymi opadami deszczu mogą pojawić się na terenie niemal całej Polski. Najwyższe, ostrzeżenia III stopnia wydano dla powiatów wschodnich w woj. warmińsko-mazurskim, całym woj. podlaskim, północnych powiatów w woj. lubelskim, wschodnich i północnych powiatów w woj. mazowieckim i na Podhalu w woj. małopolskim.

W tych rejonach prognozowane są burze, miejscami może spaść nawet 90 l wody na metr kwadratowy. Wiać będzie silny wiatr, w porywach nawet do 100 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk biuro prognoz szacuje na 80 procent. Najwyższy, trzeci stopień, dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrofy oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwiają prowadzenie działalności. Zalecana jest najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Alert RCB 17 lipca. Gdzie został wydany?

Alert RCB, w związku z załamaniem pogody, w sobotnie popołudnie w postaci wiadomości SMS otrzymali mieszkańcy woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego (wschodnie powiaty), lubelskiego, małopolskiego (pow. nowotarski i tatrzański) i kujawsko-pomorskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, silnym wiatrem, gradem i ulewami.

W ostrzeżeniach dla mieszkańców radzono, aby przed burzami zabezpieczyć rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr i stanowić zagrożenie. Możliwe są podtopienia i przerwy w dostawach prądu. "W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - podkreślono w Alercie RCB. Ostrzeżenia obowiązują w sobotę 17 lipca i w nocy z 17 na 18 lipca.

Pogoda w sobotę 17 lipca. Gdzie jest burza?

W sobotnie popołudnie i wieczór intensywne zjawiska burzowe wystąpią we wschodniej części kraju. Silnych wyładowań, połączonych z opadami deszczu i wiatrem nawet do 100 km/h, spodziewamy się także w woj. wielkopolskim i lubuskim – powiedziała synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska, cytowana przez PAP

- Obecnie burze występują w kilku skupiskach. Najbardziej intensywne zjawiska obserwujemy na granicy polsko-białoruskiej, część tych burz wchodzi na północną część woj. podlaskiego, lubelskiego i na wschodnią część Mazowsza. Zjawiska te są gwałtowne. W momencie ich wystąpienia mogą wystąpić opady do 90 milimetrów i porywy wiatru do 90, a lokalnie nawet do 100 kilometrów na godzinę – powiedziała Grażyna Dąbrowska.

Kolejnym obszarem, na którym występują i będą występować burze, to województwa wielkopolskie i lubuskie. Tam spadnie jednorazowo do 50-60 mm deszczu, ale porywy wiatru wyniosą nawet do 100 km/h. W wymienionych obszarach możliwe są także opady gradu. Synoptycy zapowiadają wyładowania burzowe także w rejonie Karpat i w Kotlinie Sandomierskiej.

"Do końca dnia na wszystkich obszarach kraju, z wyłączeniem Polski północno-zachodniej, mogą pojawić się nowe komórki burzowe" – podała Grażyna Dąbrowska.

Sobotnie popołudnie i wieczór będą bardzo ciepłe – od 33 stopni w Terespolu przez 29 w Warszawie i Centrum po 25 stopni na zachodzie kraju. - Noc będzie bardzo ciepła. Wilgotne zwrotnikowe powietrze sprawia, że ciężko się oddycha, a między burzami wiatr jest bardzo słaby lub nie ma go wcale, przez co trudno o moment wytchnienia – powiedziała synoptyk.

RadioZET.pl/PAP