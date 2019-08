Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Polscy Łowcy Burz wydali ostrzeżenia przed silnymi burzami w pasie od Górnego Śląska przez Ziemię Łódzką i Świętokrzyską po Mazowsze i Podlasie.

W początkowej fazie mogą rozwijać się superkomórki burzowe, przynoszące lokalnie silne porywy wiatru do 90-100 km/h (punktowo więcej), opady gradu (nawet do 3,5-5 cm średnicy) oraz intensywne opady deszczu do 30-45 mm. Później możliwy jest rozwój mezoskalowego układu konwekcyjnego, na trasie którego głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu prowadzące lokalnie do podtopień oraz silne porywy wiatru. POLSCY ŁOWCY BURZ

Gdzie jest burza? Mapa burzowa online

IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach: śląskim, małopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na tych obszarach prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 90 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu.

Alert drugiego stopnia przed burzami z gradem wydano również dla części powiatów województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

RadioZET.pl/PAP/Polscy Łowcy Burz