Gdzie jest burza? Gwałtowna zmiana pogody. Alert IMGW dla ośmiu województw

Burze z towarzyszącym im gradem – według prognoz – mogą pojawić się głównie w zachodniej i centralnej Polsce.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w trzech województwach: małopolskim, podkarpackim i lubelskim. Alert pierwszego stopnia ostrzegający przed burzami z gradem obowiązuje również w województwach: śląskim, świętokrzyskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Gdzie jest burza 2 września? Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek po południu zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, na południu kraju przechodzące w opady ciągłe. Prognozowana suma opadów deszczu w trakcie burz do 40 mm na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce.

Temperatura maksymalna od 18 st. C na północnym zachodzie, 19 st. C, 24 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 31 st. C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h na wschodzie kraju.

RadioZET.pl/PAP