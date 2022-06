Nawałnice przechodzą przez Polskę. Miejscami wichury nawet do 100 km/h

- W poniedziałek spodziewamy się groźnych burz, które wystąpią szczególnie na południu kraju. Mogą im towarzyszyć przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z gradem - powiedziała PAP synoptyk IMGW Dorota Pacocha. Dodała, że temperatura maksymalna będzie się wahać od 15 st. na północy i północnym zachodzie do 34 st. C na południowym wschodzie.

Jak wskazała Dorota Pacocha, najsilniejsze burze, które w poniedziałek wystąpią na południu kraju, pojawią się po południu i wieczorem. - Towarzyszyć im będą przelotne opady deszczu i miejscami burze z gradem. Wysokość opadów od 20 do 30 mm, lokalnie na Podlasiu do 40 mm - przekazała Dorota Pacocha.

Zaznaczyła, że w ciągu dnia należy się spodziewać silnych porywów wiatru, które mogą wynieść od 60 do 80 km/h. Lokalnie nawet 100 km/h. - Na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie małe i umiarkowane, poza tym pochmurnie - wskazała synoptyk IMGW.

Gdzie jest burza 20 czerwca? Mapa online

- Temperatura maksymalna od 15-18 stopni Celsjusza na północy i północnym zachodzie, około 21 st. C na Suwalszczyźnie. W centrum 28-29 stopni, najcieplej na południowym wschodzie do 34 stopni - przekazała synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

W nocy przelotne opady deszczu i miejscami burze, lokalnie z gradem. Poza tym pochmurnie. W czasie burz wysokość opadów deszczu może wynieść 30 mm.

- Temperatura w nocy spadnie do 9-14 stopni w całym kraju. Chłodniej na Pomorzu i w obszarach podgórskich - tam około 7 st. C. Najcieplej na krańcach południowo-wschodnich 16 st. C - wskazała Pacocha.

Dodała, że w nocy będzie wiatr umiarkowany i porywisty: zachodni i północno-zachodni. W burzach porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie początkowo 90 km/h.

RadioZET.pl/ Paweł Auguff (PAP)/ IMGW