Załamanie pogody. RCB: nadciągają burze i silne opady. Możliwe podtopienia

Gdzie jest burza 22 sierpnia 2021 roku? IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami. Ostrzeżenie dotyczy woj. dolnośląskiego i opolskiego. Jak podaje IMGW, miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Możliwe kumulacje opadów do 40 mm. Z uwagi na dynamiczną sytuację pogodową ostrzeżenie może być aktualizowane.

Jak wcześniej informował IMGW, lokalne burze możliwe będą po południu głównie na południowym zachodzie, z mniejszym prawdopodobieństwem na zachodzie i krańcach południowych. Głównym zagrożeniem będą punktowe silne opady deszczu – całkowita wysokość opadów sięgać może 20-25 mm.

Gdzie jest burza 22 sierpnia? RCB: burze i silne opady, możliwe podtopienia

Czeka nas chłodna i deszczowa końcówka sierpnia. Niedziela będzie ostatnim pogodnym i ciepłym dniem z temperaturą osiągającą 27 st. C na południowym zachodzie kraju - podał IMGW. Już w niedzielę po południu od zachodu zacznie wzrastać zachmurzenie, pojawią się przelotne opady deszczu i burze.

W nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz z opadami deszczu, na południowym zachodzie także burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Na północy i wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Temperatura minimalna od 12 st. C do 17 st. C, tylko na Suwalszczyźnie, Pomorzu Wschodnim i w rejonie Zalewu Wiślanego od 8 st. C do 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu zachodnim porywisty, w południowej połowie kraju z kierunków południowych i zachodnich, w północnej z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. W Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h.

W poniedziałek na przeważającym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, na południu kraju także burze. Możliwy grad. Miejscami opady o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, lokalnie do 25 mm. Na krańcach północnych zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Temperatura maksymalna od 17 st. C do 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, miejscami w porywach do 55 km/h, na wschodzie i północy z kierunków wschodnich, a na południowym zachodzie północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. W Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h.

RadioZET.pl/ RCB/ IMGW/ PAP