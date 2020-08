Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla województwa łódzkiego oraz południowej i wschodniej części województwa wielkopolskiego. IMGW prognozuje na tym obszarze wystąpienie silnego wiatru z zachodu o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenia obowiązują w czwartek w godz. 11-18.

Wcześniej alerty pierwszego stopnia przed burzami wydano dla województw: pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego, a także dla północnej części województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Na podanym obszarze IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru od 75 do 90 km/h.

Gdzie jest burza 27 sierpnia? Ostrzeżenia IMGW. Mapa i rada burz ONLINE

Alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano natomiast dla województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. W tych województwach IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 15 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie może pojawić się grad.

W województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim ostrzeżenia obowiązują do godz. 20 w czwartek. Natomiast w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim do godz. 21.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW