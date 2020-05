IMGW ostrzega przez niebezpieczną pogodą na południu Polski. Instytut wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i opadami deszczu. Ostrzeżenia wchodzą w życie o godzinie 11.30 i będą ważne do godziny 22.30 w czwartek.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w południowej części kraju.

Ostrzeżenia IMGW obowiązują w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim (w powiatach: jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim, buskim i staszowskim).

Gdzie jest burza? IMGW wydał ostrzeżenia dla kilku województw

W wymienionych regionach prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami o sumie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 22.30 w czwartek.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia według IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY NA RADIOZET.PL

RadioZET.pl/ IMGW/ TVN Meteo