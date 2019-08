Gdzie jest burza? Wydano żółte i pomarańczowe alerty dla 8 województw

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Polska znajduje się pod wpływem zwrotnikowej masy powietrza. W środę temperatura powietrza w cieniu w wielu miejscach kraju sięgnie 30-34 stopni Celsjusza. Polscy Łowcy Burz ostrzegają przed powstawaniem pojedynczych komórek burzowych łączących się w większe klastry wielokomórkowe.

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne rozwijać się będą od godzin popołudniowych. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu do 20-35 mm, silne porywy wiatru przekraczające 90 km/h, oraz punktowo opady gradu do 2-3 cm średnicy.

Gdzie jest burza 28 sierpnia? Radar burzowy online

Alert IMGW drugiego stopnia obowiązuje w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Na tych obszarach mogą wystąpić burze z gradem. Prognozuje się opady deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, a momentami do 100 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w woj. dolnośląskim, opolski, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Na tych obszarach prognozuje się opady deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

