Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w czwartek jest kształtowana przez płytką zatokę niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim. Do kraju napływa gorąca masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Jak podaje IMGW, Europa wschodnia i częściowo zachodnia jest w zasięgu wyżu z ośrodkami nad zachodnią Rosją i Atlantykiem. Pozostały obszar kontynentu obejmują swym zasięgiem niże z ośrodkami nad Wyspami Brytyjskimi i Morzem Norweskim.

Gdzie jest burza? Pogoda na czwartek - 29 sierpnia

29 sierpnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami grad. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz od 20 mm na zachodzie kraju do 30 mm na pozostałym obszarze, jedynie na Mazowszu, Warmii i Mazurach, Podlasiu i północy Lubelszczyzny do 40 mm.

Temperatura maksymalna od 26°C, 27°C na Podhalu, Suwalszczyźnie i miejscami nad morzem, do 28°C, 32°C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, na zachodzie kraju skręcający na zachodni i północno-zachodni, w czasie burz w porywach do 90 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, początkowo lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 15 mm, na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny do 20 mm, na północy Lubelszczyzny, Mazowszu, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach do 30 mm. Temperatura minimalna od 16°C do 19°C, jedynie na Pomorzu Zachodnim oraz lokalnie w rejonach podgórskich Karpat około 15°C.

Pogoda w Warszawie

W Warszawie w czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, możliwe także burze z gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz do 40 mm. Temperatura maksymalna 32°C. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni i południowy. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 90 km/h.

Galeria Potężna nawałnica w Wielkopolsce. Wiatr zrywał dachy, spłonęły budynki 9

RadioZET.pl/PAP/IMGW