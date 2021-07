Gdzie jest burza? Od kilku dni nawałnice nawiedzają mieszkańców północnej i wschodniej Polski. W niedzielę sytuacja będzie podobna. Na tych obszarach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Zapowiadana wysokość opadów to od 30 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Gdzie jest burza? IMGW ostrzega przed silnym deszczem z burzami i gradem w tych regionach

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami z burzami obowiązują w niedzielę w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Synoptycy ostrzegają też przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województwa mazowieckiego i centralnej części Podlasia. W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu meteorolodzy przewidują tam wzrosty stanu wody w rzekach, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Jak podano, gwałtowne wzrosty stanów wody mogą wystąpić także w zlewni Pilicy w woj. świętokrzyskim. Przewiduje się wzrosty stanu wody w rzekach i lokalne przekroczeń stanów ostrzegawczych. IMGW nie wyklucza tam podtopień.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/IMGW-PiB