Burze nie odpuszczają. W niedzielę IMGW wydał ostrzeżenia głównie dla północnej i północno-zachodniej oraz południowej i południowo-wschodniej części kraju. Na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu burzom będą towarzyszyć silne ulewy. Z kolei na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim spodziewany jest grad.

Gdzie jest burza 8 sierpnia? IMGW wydaje ostrzeżenia dla 9 województw

Gdzie jest burza w niedzielę, 8 sierpnia? Jak podają synoptycy tvnmeteo.pl, alerty IMGW pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dotyczą województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami obowiązują na Mazowszu oraz Warmii i Mazurach. Z kolei żółte alerty przed burzami z gradem obejmują województwo pomorskie i zachodniopomorskie.

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Upały nie będą nam doskwierać. Jak powiedział synoptyk IMGW Michał Ogrodnik, cytowany przez PAP, "najchłodniejsze będzie wybrzeże naszego Morza Bałtyckiego". - Jeżeli ktoś teraz pojechał na urlop, to zadowolony raczej z pogody nie będzie - ocenił. - Nad morzem na termometrach od 19 do 22 st. C. Na północy ok. 23 st., w centrum od 24 do 25 st. Celsjusza., na południu miejscami do 26 st. Najcieplej będzie na Podkarpaciu - tam na termometrach 28 st. Celsjusza - poinformował.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/tvnmeteo.pl