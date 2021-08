Deszczowa noc i kolejny dzień. Będą też burze. Alerty pogodowe dla połowy kraju

Gdzie jest burza? To pytanie zadają sobie mieszkańcy niejednego regionu w Polsce. Z odpowiedzią tradycyjnie przychodzi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydał w niedzielę kolejne ostrzeżenia.

Gdzie jest burza, a gdzie deszcz? Ostrzeżenia IMGW dla 8 województw

Jeśli chodzi o burze, to według IMGW zagrzmieć ma w niektórych powiatach województwa lubuskiego (żagański, zielonogórski, krośnieński, nowosolski, wschowski) oraz na całym Dolnym Śląskie i Opolszczyźnie. Są to alerty I stopnia i obowiązują do poniedziałku 23 sierpnia (część z nich do rana, część do wczesnego popołudnia).

Intensywne opady deszczu - to kolejne zjawisko pogodowe, które może dać się we znaki mieszkańcom kilku województw. Ostrzeżenia dotyczą wszystkich wymienionych powyżej regionów, w których wystąpią burze, a dodatkowo jeszcze województw: wielkopolskiego (południowe powiaty), śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.

W południowych i zachodnich powiatach Dolnego Śląska silne deszcze wystąpić mają wraz z burzami (choć tam jedynie do niedzielnego popołudnia), podobnie (do poniedziałku) ma być w całym województwie opolskim. Widzimy to doskonale na poniższej mapie:

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów 30 mm do 40 mm" - czytamy na profilu IMGW na Twitterze.

RadioZET.pl/IMGW/Twitter