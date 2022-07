Silny deszcz i burze w znacznej części kraju. Alerty dla 9 województw

Gdzie jest burza? Okazuje się, że wtorek w kraju może upłynąć pod znakiem tego zjawiska. Zgodnie z prognozą pogody przygotowaną przez synoptyk IMGW Grażynę Dąbrowską, burze w południowo-wschodniej części Polski mogą skutkować opadami deszczu w liczbie 20-40 mm na metr kwadratowy.

Dodała, że porywy wiatru podczas burz osiągną nawet 80 km/h i że "niewykluczone, iż gdzieś lokalnie może to być 90 km/h". Prognozowana temperatura maksymalna w ciągu dnia wskazuje, że na krańcach południowo-wschodnich będzie ciepło. Tam termometry mogą wskazać 30 stopni Celsjusza, natomiast na pozostałym obszarze kraju będzie chłodniej.

Temperatura wahać się będzie od 20 st. C w strefie nadmorskiej, do ok. 25 stopni na przeważającym obszarze. W rejonach podgórskich, szczególnie Karpat do 17 st. C. Dodała, że wiatr będzie słaby i umiarkowany - z kierunków zachodnich i północnych.

IMGW ostrzega. Alerty I i II stopnia w 9 województwach

Warto przyjrzeć się jednak poniższej mapie ostrzeżeń meteorologicznych opublikowanych na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wynika z niej, że silny deszcz i burze wystąpią w aż 9 z 16 województw w kraju.

fot. IMGW

Ostrzeżenia IMGW obowiązują w całych województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, świętokrzyskim, lubelskim, a także w niektórych powiatach Mazowsza, Podlasia i woj. łódzkiego.

Na pomarańczowo zaznaczono alerty II stopnia, kolorem żółtym zaś alerty I stopnia. Część z nich obowiązuje do godz. 18, niektóre natomiast aż do nocy z wtorku na środę.

