Burze przewidywane są dziś w woj. dolnośląskim i opolskim, a także w południowych powiatach woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę rano ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Jak przekazał IMGW, w tych rejonach Polski w sobotę mogą wystąpić burze z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Podczas nich wiatr może wiać w porywach do 65 km/h. Miejscami może padać grad.

Gdzie jest burza? IMGW wydał ostrzeżenia. Mapa burz ONLINE. Radar burzowy

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i należy śledzić komunikaty pogodowe.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP