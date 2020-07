Nad Polską przejdą kolejne burze. IMGW wydało alerty. Mogą wystąpić podtopienia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w czwartek wydał ostrzeżenia przed burzami i gradem dla centralnej, południowej i wschodniej części Polski. Dla Wisły (odcinek od Włocławka to Tczewa) nadal utrzymuje się alert hydrologiczny drugiego stopnia.

IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Ostrzeżenia pierwsze stopnia obowiązują w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, a także w części łódzkiego, podlaskiego i w dwóch powiatach woj. wielkopolskiego.

Według prognozy mogą wystąpić burze z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może także padać grad. W woj. mazowieckim — zgodnie z alertem drugiego stopnia — wysokość opadów może dojść nawet do 60 mm, a wiatr do 80km/h.

IMGW wydało alerty hydrologiczne

Oprócz tego IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla Wisły od Włocławka do Tczewa. Oznacza ono wezbranie wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. IMGW wydało także alerty hydrologiczne pierwszego stopnia dla woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że zjawiska te mogą być bardziej zintensyfikowane.

RadioZET.pl/PAP