IMGW ostrzega przed pogodowym żywiołem, który będzie przechodził dziś niemal nad całą Polską. Już pojawiły się ostrzeżenia najniższego, pierwszego stopnia. Alerty dotyczą województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

We wspomnianych regionach instytut przewiduje również towarzyszące burzom opady na poziomie 20-40 mm wody na metr kwadratowy. W czasie burzy prędkość wiatru sięgnie w porywach do 90 km/godz. Miejscami może także padać grad. Ostrzeżenia obowiązują co najmniej do późnego popołudnia (godz. 18 na zachodzie kraju), a na południu aż do północy.

Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW dla 13 województw

Po południu możliwe jest największe nasilenie zjawisk przed frontem i porywy wiatru mogą sięgać 100 km/h, a grad 2-4 cm. Nie można wykluczyć rozwoju trąby powietrznej. Burze będą występować już od godzin porannych, ale najsilniejsze będą popołudniu i wieczorem

- informuje IMGW.

fot. screen Pogodynka.pl

Wolne od prognoz burzowych pozostają jedynie Lubelszczyzna, Podlasie oraz Warmia z Mazurami.

Ostrzeżenia obowiązują przez cały dzień. IMGW zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i że należy śledzić komunikaty pogodowe. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

RadioZET.pl/Pogodynka.pl