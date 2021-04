Prognoza pogody. Jak poinformował w rozmowie z PAP synoptyk, w poniedziałek poza południowo-zachodnią Polską należy spodziewać się niewielkiego zachmurzenia, a gdzieniegdzie niebo będzie wręcz bezchmurne. "Jednak z biegiem godzin pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu, a lokalnie niewykluczone będą nawet burze" - wskazał. Jak dodał, wystąpienie opadów najbardziej prawdopodobne jest na Warmii, Kujawach, Pomorzu oraz w Wielkopolsce, a także na Ziemi Lubuskiej oraz Dolnym Śląsku.

"Przy burzach spodziewamy się punktowo silniejszych opadów deszczu, do ok. 10-15 mm" - powiedział synoptyk. Dodał, że burzom towarzyszyć może lokalnie grad czy wiatr, jednak nie będą to zjawiska o dużej intensywności. Opady powinny ustąpić w godzinach wieczornych.

Nocą gdzieniegdzie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. "Noc powinna być dość pogodna, na przeważającym obszarze kraju temperatura wynosić będzie kilka stopni powyżej 0 stopni Celsjusza, raczej bez przymrozków. Najchłodniej będzie na krańcach południowych, obszarach podgórskich oraz na Pomorzu" - powiedział synoptyk.

Mieszkańcy południowych powiatów Małopolski, Śląska oraz Dolnego Śląska muszą liczyć się z roztopami. Przez kilka ostatnich dni padał tam śnieg, a teraz dodatnia temperatura powoduje roztopy. Może tam również przelotnie popadać.

"Prognozuje się tam wzrost temperatury powietrza powodujący topnienie pokrywy śnieżnej. Wystąpią również przelotne opady deszczu" - ostrzega Instytut.

W Małopolsce alert dotyczy powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, tatrzańskiego nowotarskiego oraz suskiego, a na Śląsku powiatów: żywieckiego, bielskiego, cieszyńskiego. Z kolei na Dolnym Śląsku są to powiaty - kłodzki, wałbrzyski, lwówecki, jeleniogórski, kamiennogórski oraz lubański

