Pogoda na dziś - piątek 17 lipca. Temperatura wzrośnie do 18-25 stopni Celsjusza. Wiatr zmienny, słaby i umiarkowany. W czasie burz silniejszy. Opady deszczu i burze pojawią się w całym kraju, chwilami będzie padać intensywnie.

Pogoda w Polsce kształtowana jest przez wyż znad Atlantyku. Jedynie północne i wschodnie krańce Polski są w strefie rozmywającego się frontu atmosferycznego. Jesteśmy w umiarkowanie ciepłym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1001 hPa i nieznacznie wzrośnie.

Gdzie jest burza 17 lipca? Deszcz w całym kraju

W piątek 17 lipca zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm.

Temperatura maksymalna od 20 do 25 stopni Celsjusza. Na południu i południowym wschodzie kraju nieco chłodniej od 17 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i lokalnie zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna 12 do 15 stopni. Chłodniej w kotlinach górskich od 9 do 10 stopni.

Pogoda w Warszawie

W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, możliwa burza. Prognozowana suma opadów w czasie burzy do 20 mm. Temperatura maksymalna około 21 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W czasie ewentualnej burzy możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP