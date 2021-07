Gdzie jest burza? Przez Polskę suną nawałnice z gradem. Nowe ostrzeżenia IMGW

Gdzie jest burza 26 lipca? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia dla 16 województw. Burze z gradem wieczorem i nocą z poniedziałku na wtorek wystąpią w całej Polsce.

Gdzie jest burza? Przez Polskę suną nawałnice z gradem

Jak podaje IMGW, w poniedziałek po godzinie 17 strefa opadów dotarła do Warszawy i nad pozostałą część Mazowsza. Synoptyk Szymon Ogórek przekazał, że pod wieczór będzie przybywać w wielu miejscach kraju komórek burzowych. Najwięcej będzie ich w części wschodniej, częściowo centralnej i miejscami na południowym zachodzie. W tym miejscach czekają nas lokalne burze.

Alerty drugiego stopnia IMGW przed burzami z gradem obejmują województwa:

mazowieckie,

lubelskie,

podkarpackie.

Synoptycy ostrzegają, że w tych regionach burzom towarzyszyć będą ulewne opady deszczu od 30 do 40 mm, a lokalnie - w przypadku kumulacji opadów - nawet do 60 mm. Opadom towarzyszyć będzie także silny wiatr, osiągający w porywach 80 km/h. Ponadto IMGW wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Obejmują one województwa:

śląskie,

małopolskie,

świętokrzyskie,

opolskie,

łódzkie,

dolnośląskie,

lubuskie,

wielkopolskie,

kujawsko-pomorskie,

pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

podlaskie,

zachodniopomorskie.

W nocy z 26 na 27 lipca na przeważającym obszarze kraju będzie ciepło. Temperatura minimalna wyniesie od 18 do 20 stopni. Ostrzeżenia IMGW obowiązują od poniedziałkowego popołudnia do północy, a miejscami także do rana. IMGW zastrzegł jednocześnie, że w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, ostrzeżenia mogą być aktualizowane.

RadioZET.pl/IMGW/PAP