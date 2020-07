Burze z gradem w kolejnych regionach. Nawałnica nadciąga nad Warszawę

Burze i grad w kolejnych 6 województwach - informuje IMGW. Obecnie nawałnice nadciągają nad Warszawę. Uwaga - może być niebezpiecznie. IMGW radzi, by dostosować swoje plany do warunków pogodowych i zachowywać ostrożność.

Burze i grad w kolejnych regionach. W piątek po południu IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla sześciu województw.

Alerty pierwszego stopnia dotyczą woj. podkarpackiego oraz części woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podlaskiego.

Na terenach tych synoptycy prognozują wystąpienie burz z opadami deszczu, wynoszącymi miejscami od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może też spaść grad.

Jak informuje IMGW, nawałnice obecnie nadciągają nad Warszawę.

Burze z gradem w 6 województwach. IMGW ostrzega

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/IMGW/PAP