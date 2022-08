Gdzie jest burza? W niedzielę 21 sierpnia alerty IMGW w 10 województwach

Pogoda w ciągu najbliższych godzin może stwarzać istotne zagrożenie w niemal całej Polsce. Burze występować będą dziś w pasie od Warmii i Mazur przez centralną Polskę po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. W czasie burz prognozowane są intensywne opady deszczu do 30-50 mm.

Burze w niedzielę 21 sierpnia. IMGW wydał ostrzeżenia

W niedzielę rano IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem dla trzech zachodnich powiatów województwa łódzkiego. Chodzi o powiaty: sieradzki, wieluński i wieruszowski. Burzom miejscami będą towarzyszyć porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami po godzinie 12.00 zostały wydane też dla województw:

kujawsko-pomorskiego,

podkarpackiego,

pomorskiego,

małopolskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

śląskiego,

świętokrzyskiego,

warmińsko-mazurskiego,

wielkopolskiego.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

Pogoda na dziś

W niedzielę 21 sierpnia temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 23 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i nad morzem, około 25 stopni w centrum do 32 stopni na południowym wschodzie. W nocy z niedzieli na poniedziałek termometry pokażą od 13 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 19 w centrum i na krańcach wschodnich.

RadioZET.pl/PAP