Niż Manfred namiesza w pogodzie. Alerty dla połowy kraju, RCB ostrzega

Pogoda w poniedziałek jest deszczowa. Silnym ulewom mogą towarzyszyć burze. Wszystko za sprawą niżu Manfred, który z niedzieli na poniedziałek dotarł nad Polskę i przyniósł ze sobą intensywne opady.

Prognozy są bezlitosne. Na Dolnym Śląsku czy Lubelszczyźnie ulewne deszcze przekroczyć mogą 70 mm. Na Podkarpaciu, w Małopolsce, czy na Górnym Śląsku lokalnie występować będą burze. W ich trakcie również spaść może do 20 mm opadów. Pogodnie będzie tylko na północy.

- Najwięcej deszczu w poniedziałek do południa spadło na Ziemi Lubuskiej, miejscami było to nawet 60 mm - poinformował synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Jak dodał, strefa opadów przesuwać się będzie ku centrum kraju. - W kolejnych godzinach opady występować będą w pasie od Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, południową część Mazowsza po Lubelszczyznę - wymieniał. W tych rejonach miejscami spaść może do 20 mm deszczu.

Gdzie jest burza i deszcz 23 sierpnia? IMGW wydał ostrzeżenia dla połowy kraju

Sytuacja jest poważna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie najwyższego, trzeciego stopnia, przed intensywnymi opadami deszczu oraz silnym deszczem z burzami dla województwa lubuskiego. "Prognozowana wysokość opadów do końca ważności ostrzeżenia na obszarze całego woj. ma wynieść do 110 l/mkw" - informują synoptycy TVN Meteo.

Alerty drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w woj. dolnośląskim, wielkopolskim, lubelskim i południowej części woj. mazowieckiego.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dotyczą woj. dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Z kolei w woj. opolskim obowiązuje alert pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

RCB ostrzega. Rozesłano alerty SMS

Przed niebezpiecznymi zjawiskami ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W woj. lubelskim, mazowieckim i wielkopolskim ze względu na intensywny deszcz możliwe będą wezbrania rzek i ewentualne podtopienia - brzmi treść wiadomości rozsyłanej w poniedziałek przez RCB.

"SMS-owe ostrzeganie zostało uruchomione dla osób przebywających na terenie województwa lubelskiego. Dziś, w nocy i jutro (23 i 24 sierpnia) intensywne opady deszczu. Możliwe gwałtowne wezbrania rzek. Przygotuj się na ewentualne podtopienia" - informowało wcześniej na Twitterze RCB. Alert zaktualizowano po południu o Mazowsze i Wielkopolskę.

