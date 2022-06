Gdzie jest burza w niedzielę 12 czerwca? "Pogoda będzie się pogarszać"

Jak przekazała synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, niedziela zapowiada się ciepło, jednak z czasem pogoda będzie się pogarszać.

- Stopniowo będzie przybywać chmur. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, szczególnie w pasie od Dolnego Śląska, przez Wielkopolskę, Mazowsze, Kujawy, Pomorze Wschodnie, po Mazury - powiedziała Grażyna Dąbrowska.

Dodała, że w tym pasie niewykluczone są lokalne burze z opadami do 10-15 mm deszczu i porywami wiatru do 65 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie na Wybrzeżu około 19 stopni Celsjusza, a na przeważającym obszarze od 20 do 25 stopni C. Najwyższe wartości spodziewane są na południowym zachodzie, gdzie prognozowana jest temperatura 28 stopni C. - podała.

W nocy w całym kraju więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu, w centralnej Polsce także lokalne burze. Wiał będzie słaby wiatr, a temperatura minimalna od 10 do 14 stopni C.

RadioZET.pl/ Marek Szczepanik (PAP)