Na terenie całego kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami - również z gradem. Do tego dochodzą bardzo wysokie temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza w ciągu dnia.

Burze spodziewane są w czwartek na obszarze całego kraju. Instytut Metodologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia dla wszystkich województw. Burze bez gradu spodziewane są w woj. małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i śląskim.

Natomiast burze z gradem mogą wystąpić w pozostałych województwach - zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim.

IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h.

Dodatkowo na terenie całego kraju obowiązuje pierwszy oraz drugi stopień zagrożenia przed upałami. Temperatura maksymalna przejściowo w piątek od 29 do 31 stopni Celsjusza, później od 31 do 33 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 19 stopni Celsjusza.

fot. Pogodynka.pl/IMGW

Przed gwałtownymi burzami z gradem ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Pogoda na piątek 30 sierpnia

W piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, na południu kraju burze, lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 30 mm.

Temperatura maksymalna od 22-25 stopni Celsjusza nad morzem i na Podhalu do 26-31 stopni Celsjusza na pozostałym terenie. Wiatr słaby, na północy kraju także umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

