Gdzie jest burza? A konkretnie: burza z gradem, bo m.in. przed tym zjawiskiem meteorologicznym ostrzega IMGW. Instytut informuje również, w których rejonach Polski mieszkańcy narażeni będą na największe upały.

Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW dla 11 województw

Burze z gradem wystąpią łącznie w 11 regionach - woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim, podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

fot. IMGW

W większości są to ostrzeżenia pierwszego stopnia (opady do 40 mm, możliwy grad), choć dla Podlasia oraz części Warmii i Mazur obowiązują ostrzeżenia stopnia drugiego - prognozowane są tam burze, którym będą towarzyszyć nawalne opady deszczu, lokalnie osiągające nawet około 60 mm, a także porywy wiatru do 90 km/h.

Upały w Polsce. Alerty dla 7 regionów

Upał odczuwalny będzie natomiast w 7 województwach. Chodzi o woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie, mazowieckie oraz część województwa warmińsko-mazurskiego (oznaczone kolorem pomarańczowym). Wszędzie tam obowiązują alerty drugiego stopnia. Według prognoz Instytutu temperatura maksymalna w dzień wyniesie tam od 29 do 32 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy - od 18 do 21 stopni.

RadioZET.pl/PAP/IMGW