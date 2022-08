Burze z ulewnym deszczem suną w środę przez Polskę. Zagrożenie jest tak duże, że IMGW wydał dla dwóch powiatów woj. podkarpackiego (stalowowolskiego i niżańskiego) alerty najwyższego, trzeciego stopnia.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 50 mm, lokalnie do 75 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad" – głosi alert dla wspomnianych powiatów. IMGW podniósł poziom ostrzeżenia. Obowiązuje on do północy w czwartek.

Burze suną przez Polskę. Są czerwone alerty

"W wyniku rozwoju bardzo silnej komórki burzowej, zanotowaliśmy naprawdę intensywne opady deszczu. Na stacji Jarocin (powiat niżański) spało od rana 77,3 mm deszczu, z czego 57,7 mm w godzinę!" - raportował po południu IMGW.

Drugi stopień ostrzeżeń przed burzami obowiązuje dla Lubelszczyzny, Małopolski, Mazowsza, Podlasia, Warmii i Mazur oraz Ziemi Łódzkiej.

ZOBACZ: Radar burz na żywo. Zobacz, gdzie jest teraz burza

Jednocześnie w pasie wschodniej Polski – od Mazur przez Mazowsze po Lubelszczyznę obowiązują ostrzeżenia 2. stopnia przed upałem. Skwar będzie się nasilał w ciągu dnia, aż do 29 sierpnia, a temperatura ma przekraczać 30 stopni Celsjusza we wspomnianych regionach.

RadioZET.pl/IMGW