Gwałtowna zmiana pogody w święta. Cała Polska z alertami IMGW

IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami dla wszystkich województw z wyjątkiem północnych fragmentów województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. W wielu miejscach prognozowana jest temperatura minimalna od -4 st. C do -1 st. C, przy gruncie od -5 st. C do -2 st. C, lokalnie -7 st. C.

Zmiana pogody i dwie strefy w Polsce. IMGW ostrzega przed przymrozkami

Na północnym wschodzie prognozowana jest temperatura minimalna od -4 st. C do -1 st. C, przy gruncie od -5 st. C do -2 st. C, lokalnie -7 st. C. Temperatura maksymalna od 8 st. C do 10 st. C. Mniejsze przymrozki wystąpią najprawdopodobniej w północno-zachodniej części kraju, gdzie miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 st. C, przy gruncie do około -3 st. C.

W sobotę pod względem pogody Polska jest podzielona na dwie strefy. Wszędzie jednak będzie chłodno, a odczucie to spotęguje północny wiatr - przekazała Polskiej Agencji Prasowej Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW-PIB. - Na północy i w centrum będzie pogodnie z małym zachmurzeniem. Na południu i południowym wschodzie zachmurzenie będzie duże i całkowite, z przelotnymi i ciągłymi opadami deszczu. Możliwe są także mżawki. W rejonach podgórskich prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śniegu - powiedziała Grażyna Dąbrowska.

Będzie chłodno. - W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 5 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, 8-9 na wschodzie i około 12-14 stopni na w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry. Odczucie chłodu może wzmagać wiejący od północy wiatr, który w górach i na Wybrzeżu będzie osiągał prędkość do 60 km/h - poinformowała synoptyk.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Chomiuk

