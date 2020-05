Burze możliwe w niemal całym kraju. Uwaga na grad i wiatr

Pogoda we wtorek zapowiada się bardzo dynamicznie. Będzie to przede wszystkim ciepły dzień maja – termometry pokażą dziś od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 20 st. C. w pasie od Lubuskiego po Mazowsze, aż do 22 st. C. na Podkarpaciu i w Małopolsce.

Południe będzie jednak regionem, gdzie są największe szanse na burze z deszczem.

Gdzie jest burza? "Możliwy deszcz i grad"

Burze możliwe są niemal w całym kraju. Głównym zagrożeniem z nimi związanym będą opady deszczu, przeważnie 10-15 mm, jednak punktowo w centralnej i wschodniej Polsce może spaść do 30 mm. Możliwy jest także mały grad oraz miejscami porywy wiatru do 65 km/h

- przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem z burzami obowiązywały z rana dla powiatów górskich w trzech województwach – od powiatu cieszyńskiego na Śląsku, po bieszczadzki na Podkarpaciu.

