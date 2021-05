Gwałtowna zmiana pogody w nocy. IMGW: Burze, grad, silny wiatr

IMGW zapowiedział, że już w czwartkowy wieczór nadciągająca strefa opadów deszczu przyniesie na południu i wschodzie kraju burze. Szacowano, że spadnie ok. 40 litrów wody na metr kwadratowy.

Po południu w piątek najchłodniej będzie na krańcach północnych, tam zaledwie 13-14 st. C, natomiast na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą od 18 do 21 st. C. Najcieplejszym rejonem kraju będą Kujawy, gdzie spodziewane jest 23 st. C.

IMGW: Deszcz i burze nadciągną od południa. Miejscami pojawi się grad

Synoptyk IMGW-PIB Grzegorz Walijewski wskazał, że wskutek burz mogą pojawić się miejscami opady gradu. Dodał, że w środę takie opady "przyniosły gradzinę o wielkości ok. 2 cm". W pogodzie nie wykluczył, że podobnie może być również w czwartek. Wiatr podczas burz może wiać natomiast z prędkością w porywach do 70 km/h.

W nocy temperatura będzie nieco niższa, od ok. 7 st. C na krańcach północnych do ok. 12 st. C na krańcach południowo-zachodnich. Na południu pojawić się może mgła ograniczająca widzialność do 400-500 metrów.

