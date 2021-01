IMGW prognozuje, że siarczyste mrozy ustąpią i już w środę pojawią się wskazania termometrów „na plusie”. Synoptycy ostrzegają jednak – przed nami wciąż mroźna i niebezpieczna noc z wtorku na środę.

Synoptyk IMGW Kamil Walczak powiedział, że będzie to ostatnia mroźna noc w nadchodzącym czasie. "W województwie podlaskim przewiduje się spadek temperatury nawet do -18 st. Celsjusza, a na wschodzie województwa warmińsko-mazurskiego -16 st." - powiedział Walczak.

IMGW prognozuje ocieplenie. Ostatnia mroźna noc na północnym-wschodzie

Jednak już w centrum i na zachodzie będzie znacznie cieplej. Po zmierzchu w okolicach Łodzi i Warszawy temperatura minimalna wyniesie od ok. -1 do -2 st. Na zachodzie kraju będzie już na plusie. "Już teraz na zachodzie kraju - w Słubicach mamy 3 st." - zaznaczył Walczak.

W nocy z wtorku na środę na wschodzie kraju spadnie śnieg, a w centrum będą przeważały opady deszczu, które wskutek marznięcia będą powodowały gołoledź. Na zachodzie przewiduje się mieszane opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Wyraźnie cieplejsza będzie kolejna noc, ze środy na czwartek. Również na wschodzie, tam pojawią się jedynie małe przymrozki (od ok. - 1 st. do ok. -2 st.).

RadioZET.pl/PAP