Przed oblodzeniem i gęstą mgłą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty wydano dla jedenastu województw, mają obowiązywać od wieczora aż do poranka w Sylwestra.

IMGW ostrzega przed oblodzeniem i gęstą mgłą na północnym-wschodzie, północy, centrum oraz południu Polski. Instytut wydał w tej sprawie alerty pierwszego, najniższego stopnia.

Ostrzeżenia przed oblodzeniem wydano dla wschodniej i centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, północnej i zachodniej części woj. podlaskiego, sporej części woj. mazowieckiego, a także dla wschodnich części łódzkiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego. „Szklanka” na drogach wystąpi również w przeważającej części woj. małopolskiego i wschodniej części woj. opolskiego.

IMGW: Oblodzenie i gęsta mgła w 11 województwach, aż do Sylwestra

Ostrzeżenia przed oblodzeniem mają obowiązywać od godz. 22 w środę do godz. 8 w sylwestrowy poranek. Na wskazanym terenie prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, a w niektórych miejscach deszczu ze śniegiem.

Z kolei ostrzeżenia przed gęstą mgłą wydano dla województwa pomorskiego, zachodniej i centralnej części woj. warmińsko-mazurskiego, przeważającej części woj. mazowieckiego, także całego woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i śląskiego. Na mgły należy uważać również w Małopolsce, na ziemi świętokrzyskiej oraz niewielkiej części Wielkopolski.

Ostrzeżenia przed mgłą obowiązują również do poranku w czwartek. We wskazanych regionach zakres widoczności może wynieść od zaledwie 50 do 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

RadioZET.pl/IMGW