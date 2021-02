IMGW poinformował, że nad Europą dominuje rozległy niż z głównym ośrodkiem w rejonie Irlandii. Polska również znalazła się pod wpływem wspomnianego niżu. Jesteśmy w ciepłym powietrzu polarnym morskim, tylko na krańcach północnych chłodniejszym.

Wspomniane masy powietrza przyczynią się do nietypowego jak na luty uderzenia ciepła. W południowo-zachodniej Polsce spodziewać się można nawet 10 st. Celsjusza. Niestety, po niedawnych opadach śniegu, roztopom będą towarzyszyły opady deszczu potęgujące wrażenie odwilży.

IMGW: Uderzenie ciepła na zachodzie. Do 10 st. Celsjusza

Będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a na Pomorzu Wschodnim całkowite. Na południu i w centrum kraju wystąpią opady deszczu, a lokalnie deszczu marznącego powodującego gołoledź. W Tatrach spodziewane są za to opady śniegu - przewiduje Instytut.

Rano gdzieniegdzie może powstawać mgła, także osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 300 metrów. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie i Pomorzu Wschodnim, gdzie termometry nie przekroczą zera (-1 st. C.). Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni, w Sudetach osiągnie w porywach do 90 km/h, w Karpatach do 80 km/h, a rejonach podgórskich do 60 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

RadioZET.pl/IMGW