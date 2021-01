Ostatni dzień z siarczystym mrozem? Od środy ma być już "na plusie"

IMGW poinformowało o poranku, że na zachodzie kraju notowane są już dodatnie temperatury. Instytut wciąż ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu (głównie na północy), silnym mrozem (północny i południowy wschód) oraz marznącymi opadami deszczu w pasie Polski zachodniej.

Alerty przed śniegiem zostały wydane do godz. 9, ale gdzieniegdzie utrzymają się aż do poranka w środę. Mróz zelżeje dopiero po godzinie 9 we wtorek, a opady marznące mogą towarzyszyć do godz. 11.

IMGW: Alerty przed opadami śniegu, mrozem i opadami marznącymi

W górach będzie padał śnieg, a także deszcz ze śniegiem. W pasie zachodnim, od wybrzeża po Sudety spodziewane są opady deszczu, które lokalnie mogą zamarzać, powodując gołoledź. IMGW przypomina też, że na drogach będzie ślisko. W Sudetach może spaść do 10 cm śniegu.

Temperatura maksymalnie wyniesie we wtorek od -10 st. C na północnym wschodzie, około 1 st. C w centrum kraju do 3 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie we wtorek umiarkowany.

Jak podało we wtorek w porannym komunikacie biuro prognoz meteorologicznych IMGW w Białymstoku, w stolicy województwa w nocy odnotowano minimalną temperaturę minus 22,4 st. C, w Supraślu minus 20 st. C zaś w Marianowie minus 19 st. C. Najniższa temperatura przy gruncie była w Białymstoku, gdzie spadła do minus 28 st. Celsjusza.

Prognoza wskazuje na zbliżające się ocieplenie po kilkudniowych mrozach. Ciepło najpierw odczują najpierw na zachodzie, później w centrum, aż po wschód. Od środy w całym kraju w dzień temperatura ma być już dodatnia.

RadioZET.pl/IMGW