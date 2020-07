W nocy burze z gradem w kilku regionach. Alerty hydrologiczne dla Wisły

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla woj. dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego. Alert obowiązuje do czwartku rano. Dla Wisły na odcinku od Włocławka do Tczewa wydano też ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia.

Według prognozy IMGW na tym obszarze mogą wystąpić burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami może padać grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk określono na poziomie 80-85 procent.

IMGW wydało także alert hydrologiczny drugiego stopnia dla Wisły od Włocławka do Tczewa. Oznacza ono wezbranie wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. "W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na dolnym oraz ujściowym odcinku Wisły, na odcinku pomiędzy wodowskazami Chełmno i Gdańsk-Przegalina, przewiduje się wzrosty stanów wody, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych" - podaje IMGW.

Instytut wydał również ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla woj. dolnośląskiego, opolskiego oraz południowych powiatów woj. lubuskiego i wielkopolskiego, a także zachodnich powiatów woj. śląskiego.

Zgodnie z tą prognozą, na terenie objętym ostrzeżeniem, po burzach z opadami deszczu stany wody będą gwałtownie i przeważnie na krótko podnosić się, zwłaszcza na małych ciekach. "Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, a w przypadkach bardzo intensywnych opadów niewykluczone krótkotrwałe przekroczenia stanów alarmowych" - wyjaśnia Instytut.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Alert drugiego stopnia oznacza, że zjawiska te mogą być bardziej zintensyfikowane.

IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW