Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują województwa: podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, śląskie, łódzkie, opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie i południowo-zachodnią część woj. kujawsko-pomorskiego. Alerty dotyczą także północnych powiatów woj. pomorskiego: pow. puckiego, wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego i Słupska.

Prognoza pogody na 11.02.2020

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na północy kraju i na obszarach górskich również śniegu. Lokalnie burze i krupa śnieżna. Temperatura maksymalna od 3 do 6 st., chłodniej w górach i na Suwalszczyźnie od 0 do 2 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, zachodni. Na przeważającym obszarze kraju porywy do 80 km/h, na wybrzeżu, w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej do 90 km/h, wysoko w górach do 160 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne, na obszarach nizinnych możliwe lokalnie zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -2 st. na południowym wschodzie do 3 st. na północnym zachodzie; chłodniej w rejonach podgórskich od -5 do -3 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, zachodni. Na przeważającym obszarze kraju porywy do 70 km/h, na wybrzeżu do 85 km/h, a wysoko w górach do 120 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne, na obszarach nizinnych możliwe lokalnie zawieje śnieżne.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna 5 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, ze średnią prędkością do 30 km/h, w porywach do 70 km/h, zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna 1 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, ze średnią prędkością do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, zachodni.

