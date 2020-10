Nadciągają potężne wichury. Wiatr do 80 km/h. Pilne ostrzeżenia IMGW

IMGW ostrzega przez niebezpieczną pogodą. Chodzi o powiaty: kamieński, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, słupski, lęborski, wejherowski, pucki, gdański i nowodworski.

Jak podało IMGW, przewiduje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, a nad samym morzem do 55 km/h, w porywach do 80 km/h, wiejącego z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze obowiązuje od godz. 6 rano w niedzielę do godz. 14-15 w niedzielę po południu.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW