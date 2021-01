IMGW wydaje ostrzeżenia pogodowe. Na drogach może być ślisko z powodu opadów śniegu, a na zachodzie deszczu ze śniegiem - podał rzecznik Instytutu Grzegorz Walijewski.

"Na południu spadnie marznący deszcz powodujący gołoledź. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia o oblodzeniu m.in. dla regionów południowo-zachodnich i południowych oraz dla centrum" - przekazał Walijewski.

IMGW ostrzega: wieczorem oblodzenia po opadach śniegu i marznącego deszczu

Wiać będzie zachodni wiatr, najsilniejszy na północy i na południu, co może - szczególnie w rejonach górskich - powodować zawieje i zamiecie śnieżne - podaje IMiGW.

Temperatura od zera na Wybrzeżu do -6 st.C na wschodzie Polski. W górach do -7 st. C

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP