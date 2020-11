IMGW wydał alerty przed gęstymi mgłami obowiązują w województwach: mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i części województwa warmińsko-mazurskiego.

Na terenach tych prognozuje się gęste mgły w zasięgu, których widzialność może wynosić miejscami do 100 metrów.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Pogoda w środę 4.11.2020 r.

Deszczowo i mglisto jest w Beskidach. W środę niebo całkowicie zasnuły chmury. Widoczność nie przekracza 500 m, a miejscami wynosi 50 m. Warunki na szlakach turystycznych są trudne. Ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku odradzają górskie wycieczki.

"Warunki na szlakach są złe. Są błotniste. Jest ślisko. Temperatura w środę rano była dodatnia: od 7 do 9 st. C. Wiał słaby wiatr. Widoczność w górach – w zależności od rejonu – wynosi od 50 do 500 m. Zachmurzenie jest pełne. Pada deszcz. Pogoda nie sprzyja wędrówkom" - powiedział ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku.

W środę w kraju przewidywane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie, północy i w późniejszych godzinach w centrum. Początkowo miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Opady deszczu miejscami na wschodzie, południu i w centrum kraju. Przelotny deszcz również nad morzem. Suma opadów na wschodzie kraju do 10 mm, na południu lokalnie do 15 mm. Temperatura maksymalna od 7 st. na Suwalszczyźnie, około 12 st. na południu, zachodzie i nad morzem, oraz do 13 st. na południu Podkarpacia. Wiatr przeważnie słaby, jedynie nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

RadioZET.pl/IMGW/PAP