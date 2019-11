Przed nami niespodziewana zmiana pogody – alarmuje IMGW i ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu. Wydano również ostrzeżenia hydrologiczne – gwałtowny wzrost stanu wody może doprowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji. W jakich regionach należy spodziewać się utrudnień?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w południowej części województwa podkarpackiego. Instytut prognozuje, że na tym obszarze wystąpią opady deszczu, które okresami mogą mieć natężenie umiarkowane lub silne. Prognozowana wysokość opadów to od 30 mm do 40 mm.

Uwaga! Może być niebezpiecznie

Ostrzeżenie obejmuje powiaty: bieszczadzki, leski, przemyski, sanocki, krośnieński, jasielski oraz brzozowski.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Należy w związku z tym spodziewać się m.in. opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym. IMGW zaleca przy tym ostrożność oraz śledzenie prognoz pogody.

Zagrożenia hydrologiczne

IMGW wydał również ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla województwa zachodniopomorskiego. Oznacza to, że stan wody może osiągać tam poziom powyżej stanów ostrzegawczych, ale poniżej stanów alarmowych. Grozi to m.in. podtopieniami i zalaniami, a nawet powodzią.

