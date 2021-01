IMGW ostrzega przed tzw. szklanką na drogach. Uwaga - w dziesięciu regionach może być bardzo niebezpiecznie. To apel przede wszystkim do kierowców o rozsądek i czujność na drodze.

IMGW wydał w piątek dla 10 województw ostrzeżenia przed oblodzeniem na drogach i chodnikach. Bez ostrzeżeń pozostają województwa na południu kraju.

IMGW ostrzega. "Szklanka "na drogach w 10 województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął alertami pierwszego, najniższego stopnia, wszystkie województwa poza sześcioma: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

W pozostałych 10 województwach drogi i chodniki mogą być śliskie od piątkowego wieczoru do soboty rano wskutek zamarzania nawierzchni po opadach deszczu i śniegu.

"Bestia ze wschodu" zagraża Polsce? Eksperci dementują

Pogoda długoterminowa na styczeń zwiastuje atak arktycznego mrozu i intensywne opady śniegu w niemal całej Europie. Fala zimna z północy i wschodu Europy wypchnie z naszego kontynentu cieplejsze masy powietrzna znad Atlantyku. Jakiś czas temu w mediach pojawiły się informacje o tym, że spowodowane jest to działaniem tzw. „Bestii ze wschodu”- czyli napływu syberyjskich mrozów, obfitych opadów śniegu i spadków temperatury poniżej 30 stopni, który nawiedzić ma także Polskę. Według zapowiedzi meteorologów wyż ten miał "zaatakować" w naszym kraju około 17-25 stycznia 2021 roku.

Synoptycy jednak dementują te doniesienia i podkreślają, że są one wynikiem błędu interpretacyjnego. - W tej chwili żadne modele numeryczne nie przewidują nadejścia »bestii ze wschodu« powodującej potężne mrozy do -30 stopni – tłumaczą cytowani przez "Gazetę Wyborczą" Lubuscy Łowcy Burz. Gazeta rozmawiała również z rzecznikiem IMGW - PIB, który przyznaje, że "prognoza na trzy tygodnie do przodu jest obarczona bardzo dużym błędem. Nadinterpretacja takich modeli powoduje dezinformację. To dlatego synoptycy IMGW wykonują prognozy na siedem dni do przodu".

