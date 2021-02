IMGW wydało alerty przed silnym mrozem, które w wybranych miejscach północnej Polski będą utrzymywały się nawet do poniedziałku. O nawrocie mroźnej zimy informowaliśmy już w pogodzie w poprzednich dniach.

Silny mróz, odczuwalny zwłaszcza nocami i o poranku, czeka mieszkańców województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Weekendowe alerty przed silnym mrozem. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą nawet -23 st. C.

Instytut wydał w tej sprawie alerty pierwszego stopnia. Mróz w tych województwach może sięgać ok. -10 stopni C. Z kolei temperatura maksymalna w dzień wyniesie na Suwalszczyźnie, czyli polskim biegunie zimna, od -12 do -9 st. C.

Skrajne pomiary na Suwalszczyźnie będą jednak zupełnie inne. Temperatury mogą spaść w nocy z sobotę na niedzielę do nawet do -23 st. C. „Prognozuje się temperaturę minimalną nocami (05/06.02 i 07/08.02) od -19 C. do -16 C., zaś w nocy z 6/7.02 od -23 C. do -20 C” – prognozuje IMGW.

RadioZET.pl/IMGW