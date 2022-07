IMGW wydaje najwyższe alerty przed upałem. To niejedyne zagrożenie

Upał w Polsce na razie nie odpuści. IMGW wydał najwyższe, czerwone alerty. To niejedyne zagrożenie w piątek. Instytut ostrzega także przed burzami z gradem.

Pogoda w Polsce jest upalna. Według synoptyka IMGW Grzegorza Walijewskiego upały, które obecnie obserwujemy w Polsce, z temperaturami rzędu 37-38 st., "zdarzają się raz na 20 lat i są to ekstremalne wartości". W Hiszpanii fala gorąca doprowadziła do śmierci 679 osób przez osiem dni, a liczba ta może wzrosnąć. Ekspert prognozuje, że taki trend zauważalny jest również coraz częściej w Polsce.

W czwartek we Wrocławiu padł rekord temperatury dla lipca. Termometry pokazały aż 37,4 st. Celsjusza. Tym samym został pobity rekord gorąca z 2019 roku (37,1 st.). Natomiast w Kórniku w Wielkopolsce odnotowano aż 37,9 st.

IMGW wydaje ostrzeżenia przed upałem i burzami z gradem

Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia, przed upałami będą obowiązywać do soboty wieczorem we wschodniej części województwa wielkopolskiego, zachodniej części kujawsko-pomorskiego, północnej dolnośląskiego oraz w całym województwie opolskim. IMGW utrzymał ostrzeżenia przed upałami trzeciego stopnia, choć prognozowane temperatury nie są już takie wysokie. W piątek i sobotę termometry pokażą od 30 do 32 stopni Celsjusza.

Dla centralnej, północno-wschodniej i południowo-wschodniej Polski wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Pomarańczowymi alertami objęto województwa: warmińsko-mazurskie (bez części północnej, wschodniej i Olsztyna), kujawsko-pomorskie (poza powiatami objętymi ostrzeżeniami III stopnia), mazowieckie, śląskie, łódzkie, dolnośląskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie. "Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 32 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 19 stopni" - czytamy.

Alerty I stopnia przed upałem wydano dla województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tam słupki rtęci pokażą od 30 do 32 st. Celsjusza.

Oprócz upałów prognozowane są burze z gradem. Przed nimi również ostrzega IMGW. Niebezpieczne zjawiska mogą wystąpić na północy (na Pomorzu i w części woj. warmińsko-mazurskiego) oraz na południu Polski (część Małopolski i Podkarpacia). Dyżurny synoptyk IMGW prognozuje nad morzem w strefie brzegowej burze z porywami wiatru i intensywne opady deszczu. Wskazuje, że wiatr będzie wiał z siłą do 7 w skali Beauforta. Lokalnie mogą wystąpić również opady gradu.

Według prognoz Instytutu chwilowego ochłodzenia i spadku temperatur do około 25-27 stopni możemy spodziewać się w niedzielę, po przejściu frontu atmosferycznego z burzami. Jednak już w poniedziałek możliwy jest 2-3-dniowy powrót upałów.

RadioZET.pl/IMGW/PAP/TVN Meteo