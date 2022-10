IMGW wydaje ostrzeżenia dla 6 województw. "Będą stwarzać zagrożenie"

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed gęstą mgłą, która w poniedziałek rano może wystąpić w sześciu województwach we wschodniej części kraju. W niektórych miejscach widzialność może wynieść od 50 do 200 metrów.

W poniedziałek wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Alerty będą obowiązywać do godz. 8 w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, a także w części województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Pogoda na poniedziałek. IMGW ostrzega przed mgłą

Na wskazanym obszarze IMGW prognozuje gęste mgły, które "będą stwarzać zagrożenie". Widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

W poniedziałek Polska znajdzie się w zasięgu wyżu z centrum nad Ukrainą i do kraju zacznie napływać nieco cieplejsze powietrze polarno-morskie. Jak przekazała PAP Dorota Pacocha, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, dzień będzie pogodny, dopiero wieczorem od północnego zachodu przybliży się zatoka niżowa, która przyniesie ze sobą przelotne opady deszczu.

- Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. Rano miejscami utrzymywać będą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 17 w centrum, do 20 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, południowy i południowo wschodni. W obszarach podgórskich Sudetów w porywach może osiągać do 60 km/h, a w szczytowych partiach Sudetów - do 90 km/h - powiedziała Dorota Pacocha.

W nocy zachmurzenie nieco wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Miejscami możliwe są słabe, przelotne opady deszczu oraz lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 2 stopni na wschodzie do 10 na Dolnym Śląsku i nad morzem. Na Helu w nocy temperatura spadnie do 12 stopni, a na północnym wschodzie przy gruncie do zera. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Nad morzem w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych, skręcający na zachodni. W szczytowych partiach Sudetów może wiać z prędkością do 70 km/h.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Chomiuk